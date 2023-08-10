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المحلية

لجنة مكافحة الفساد تضع إرشادات لمنع تضارب المصالح للموظفين العموميين

Write: 2023-08-10 10:02:24

لجنة مكافحة الفساد تضع إرشادات لمنع تضارب المصالح للموظفين العموميين

Photo : YONHAP News

قامت لجنة مكافحة الفساد في البلاد بتوزيع مبادئ توجيهية بشأن منع تضارب المصالح، وذلك عندما يشارك الموظفون العموميون في التحقيقات والتدقيق والتفتيش.

وقالت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية أمس الأربعاء إنها انتهت من المبادئ التوجيهية بعد التشاور مع المسؤولين في 12 منظمة ذات صلة، بعد الانتقادات بالمتعلقة بغموض قانون منع تضارب المصالح الذي دخل حيز التنفيذ في مايو.

وتنص المبادئ التوجيهية، المرسلة إلى حوالي 17 ألف وكالة عامة، بصيغة لا لبس فيها على أن المسؤولين الحكوميين لا يمكنهم التحقيق في القضايا التي يمثلون فيها هم أنفسهم أو أفراد عائلاتهم كمتهِمين أو متهَمين.

وفي حالة الوزراء، إذا خضعوا هم أو عائلاتهم للتحقيق، فيجب عليهم الإبلاغ عن هذه الحقيقة.

وتتوقع اللجنة أن تكون المبادئ التوجيهية الجديدة بمثابة معيار واضح عند تفسير القضايا المماثلة في المستقبل، حيث تسعى إلى تهدئة الجدل حول وجهات النظر المتباينة لرؤساء اللجان السابقة حول مثل هذه التحقيقات، لا سيما فيما يتعلق بأبناء وزراء العدل السابقين والحاليين.
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