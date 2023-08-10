تراجع معدل التوظيف للبالغين في العشرينيات من العمر لأول مرة في 29 شهرا

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سجل معدل التوظيف لمن هم في العشرينات من العمر انخفاضا لأول مرة في 29 شهرا في شهر يوليو الماضي.ووفقا لما ذكرته خدمة المعلومات الإحصائية الكورية اليوم الخميس، التابعة لهيئة الإحصائيات الكورية، بلغ معدل التوظيف لتلك المجموعة الديموغرافية 61.4% في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.وبذلك انخفض المعدل للمرة الأولى منذ فبراير 2021، عندما تراجع بمقدار 1.7 نقطة مئوية.وسجلت الوظائف لهذه الفئة العمرية نموا يتراوح بين 3 إلى 4 نقاط مئوية شهريا منذ نهاية عام 2021، بعد الانخفاض المستمر بسبب جائحة كورونا، لكن هذا النمو تقلص إلى أقل من نقطة مئوية واحدة هذا العام، قبل أن يسجل تراجعا في الشهر الماضي.وقالت هيئة الإحصائيات إن الانخفاض في يوليو كان مدفوعا بانخفاض التوظيف بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما.وبلغ معدل التوظيف لتلك الفئة العمرية 46.9% في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.