النيابة تستدعي رئيس الحزب الديمقراطي للتحقيق في فضيحة مشروع بيك هيون دونغ

Photo : KBS News

استدعى المدعون بالنيابة العامة زعيم الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه ميونغ" للاستجواب ضمن تحقيقهم في مشروع تطوير الأراضي في منطقة "بيك هيون دونغ" في "سيونغنام"، جنوب سيول.ووفقا لمصادر قانونية اليوم الخميس، أخطر مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية مؤخرا "لي" بالمثول للاستجواب، حيث يواجه رئيس الحزب الديمقراطي شكوكا متعلقة بخيانة الأمانة فيما يتعلق بفضيحة تطوير الأراضي.ومن المتوقع أن يتم استجواب "لي" في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.ويعتقد المدعون أنه بصفته عمدة لمدينة "سيونغنام"، فقد تورط "لي" في تغيير شروط التصاريح المختلفة في مشروع "بيك هيون دونغ" لصالح الشركات الخاصة في عام 2015.وإذا قبل "لي" الاستدعاء الأخير، فستكون هذه رابع مرة يَمثُل فيها أمام النيابة للاستجواب، بعد أن تم استجوابه سابقا لدوره المزعوم في فضيحة تطوير الأراضي "ديه جانغ دونغ" وتورطه في رشوة لطرف ثالث مع نادي كرة القدم في المدينة.