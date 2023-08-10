كوريا الجنوبية و73 دولة أخرى تُدين برامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية

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شجبت كوريا الجنوبية و73 دولة أخرى تهديد كوريا الشمالية للسلام والأمن العالميين، من خلال الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية وتطوير الأسلحة النووية.وأصدرت الدول هذا الموقف في بيان مشترك تبنته اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 والذي عُقد في "فيينا" اليوم الخميس.وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وسويسرا من بين الدول التي وقعت على البيان المشترك، والذي حث الشمال أيضا على الوفاء بالتزاماته الدولية.ودعت الدول إلى وقف جميع الأنشطة والجهود النووية لتوسيع وتجديد المنشآت النووية، مضيفة أنه يجب على بيونغ يانغ اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء جميع الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية والبرامج ذات الصلة، على نحو كامل وقابل للتحقق وبلا رجعة.وشددت الدول على أنها تواصل دعم جميع المساعي لإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وحثت النظام على قبول طلبات الحوار من قِبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.ثم أعاد البيان المشترك التأكيد على أن كوريا الشمالية، تماشيا مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا يمكنها ولن تحصل على وضع دولة نووية.