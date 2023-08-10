وصول الإعصار خانون قرب ساتشيون بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ صباح الخميس

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وصل الإعصار "خانون" بالقرب من "ساتشيون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" في حوالي الساعة 9 صباحا يوم الخميس.ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية، كان الإعصار "خانون" يتجه شمالا من المياه على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب "تونغيونغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" بسرعة 22 كيلومترا في الساعة، اعتبارا من الساعة 6 صباحا.وبلغ الضغط المركزي للإعصار 975 هكتوباسكال، مع سرعة رياح قصوى تبلغ 126 كيلومترا في الساعة، أو 35 مترا في الثانية، مع الحفاظ على تصنيفه كإعصار "قوي".وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن ينتقل الإعصار السادس في العام عبر مناطق "تشونغ تشُنغ" خلال النهار، وسيمر بمنطقة العاصمة سيول في وقت لاحق من المساء، قبل أن يتجه نحو مقاطعة "هوانغ هيه" في كوريا الشمالية.وبينما يتحرك الإعصار "خانون" شمالا، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تصل سرعة الرياح القصوى إلى 40 مترا في الثانية للمناطق الساحلية الجنوبية، وما بين 15 و25 مترا في الثانية للمناطق الوسطى، بما في ذلك منطقة العاصمة.ومن المقرر أن تشهد سيول وإنتشون ومقاطعة "كيونغ كي" والجزر الحدودية الشمالية الغربية الخمس في البحر الأصفر ما بين 100 و200 مليمتر من الأمطار حتى يوم الجمعة.ومن المتوقع أن تستقبل الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وون" ما يتراوح بين 150 و300 مليمتر من الأمطار، مع توقع أن تشهد بعض المناطق أكثر من 100 مليمتر من الأمطار في الساعة.