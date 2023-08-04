بلدية سيول تُلغي فعاليات في الهواء الطلق للمخيم الكشفي اليوم

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ألغت بلدية سيول جميع البرامج للكشافة المشاركين في المخيم الكشفي العالمي والتي كان من المقرر تنظيمها اليوم بالتوازي مع صعود إعصار "خانون" المصاحب للأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى شبه الجزيرة الكورية.نتيجة لذلك، من المتوقع أن جميع الفعاليات والبرامج التي يشارك فيها الكشافة اليوم، تقام في الأماكن الداخلية بما في ذلك ساحة دونغ ديه مون للتصميم أو "دي دي بي"، و"مركز سانغ آم دي إم سي"، و"رول بارك".وفي ساحة "دي دي بي" الواقعة في شرق العاصمة سيول يتم تنظيم جولة للهندسة المعمارية بمشاركة الكشافة فقط من أجل التعرف على تاريخ المباني المعمارية في منطقة "دونغ ديه مون" بينما يتم تنظيم برنامج لزيارة "رول بارك" في منطقة جونغ رو وسط العاصمة والتي تجري فيها السباقات المحلية الخاصة للعبة الكمبيوترية "دوري الأساطير".كما يتم تنظيم برنامج الجولة في مركز "إس بليكس" في منطقة سانغ آم الواقعة في غرب العاصمة. ويمكن للكشافة المشاركين في البرنامج التجول في استوديوهات الفيديو والصوت والموسيقى، واستوديوهات الوسائط الفردي، وإستاد سيول الإلكتروني ، وهو ساحة للرياضات الإلكترونية.سبق أن شارك ألفان و500 كشاف من المخيم الكشفي العالمي في فعالية "مرحبا في ليلة الرقص في سيول" التي أقيمت في كل من ساحة "كوانغ هوا مون" وفي"حديقة نهر الهان في يوئيدو" مساء أمس.تجدر الإشارة إلى أن بلدية سيول قد بدأت منذ أمس في تنظيم مختلف البرامج الثقافية الخاصة للكشافة العالميين الذين وصلوا إلى سيول أمس.