الحكومة الكورية تقرر المشاركة في مجموعة عمل من أجل اتفاقية سلام في أوكرانيا

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قررت الحكومة الكورية المشاركة في المشاورات على مستوى العمل والرامية إلى تنفيذ صيغة للسلام في أوكرانيا.حضر "جو تيه يونغ" مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي عُقد في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية يومي 5 و6 من هذا الشهر من أجل مناقشة الصيغة.يشار إلى أن صيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني " فولوديمير زيلينسكي" تتكون من 10 بنود بما في ذلك "الأمن النووي" و"الأمن الغذائي" و"أمن الطاقة" و"إطلاق سراح الأسرى" و"انسحاب القوات الروسية" و"استعادة الحدود الوطنية" و"إنشاء محكمة لمجرمي الحرب.وشارك في مؤتمر جدة مستشارو الأمن القومي لـ45 دولة بحيث اتفق معظمهم على ضرورة المسارعة في إنهاء الحرب الأوكرانية وتحقيق السلام العادل.يقال إن تكوين مجموعة العمل لصيغة السلام جاء ارتباطا بهذا الاتفاق.ويقال أيضا إن المشاركين في المؤتمر قرروا مواصلة مناقشة عقد مؤتمرهم القادم أو مؤتمر القمة ذي الصلة.من ناحية أخرى، تتوقع الحكومة الكورية أن تساعد مشاركة البلاد في إطار هذه المناقشات الشركات الكورية على مدى طويل في المشاركة في أعمال إعادة الإعمار واسعة النطاق بعد انتهاء الحرب الأوكرانية.قال مسؤول في المكتب الرئاسي في سيول عبر الهاتف إن البلاد ستشارك في مجموعة العمل لصيغة السلام حسب مبادرة كوريا للتضامن مع السلام الأوكراني.سبق للرئيس الكوري "يون صوك يول" أن عقد مباحثات قمة مع نظيره الأوكراني في أوكرانيا في الشهر الماضي حيث قرر تعزيز الدعم من خلال مبادرة كوريا التي تضم تسعة مجالات بما في ذلك الأمن والإنسانيات وإعادة الإعمار.