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من المتوقع أن يتم استئناف تسيير سفن الركاب بين كوريا الجنوبية والصين بعد مرور 3 سنوات و7 أشهر على التوقف عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا.صرحت وزارة المحيطات والثروة السمكية بأن السفينة "نيو غراند بيس" للركاب التي تقل 100 راكب ستغادر ميناء "وي هيه" الصيني غدا لتصل إلى ميناء "بيونغ تيك" بكوريا بعد غد.يشار إلى أن نقل المسافرين بسفن الركاب بين البلدين تم التوقف عنه في شهر يناير من عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، ثم سيتم استئنافه من جديد بعد 3 سنوات و7 أشهر.وقبل تفشي كورونا، استخدم حوالي مليوني شخص سنويا في عام 2019، وهو قبل تفشي الجائحة، 15 خطا للملاحة البحرية خاصا بسفن الركاب الصينية والكورية الجنوبية.وأوضحت الوزارة الكورية إنه من المقرر أيضا استئناف نقل المسافرين في خطوط الملاحة البحرية التي تربط ما بين "إنشتون" الكورية و"تشونغ دو" الصينية، وبين "بيونغ تيك" الكورية و"يون تيه" الصينية و"إنتشون" الكورية و"وي هيه" الصينية.وقال الوزير الكوري "جو سونغ هوان" إن استئناف تسيير سفن الركاب بين البلدين سيساعد شركات سفن الركاب والاقتصادات الإقليمية التي كانت تعاني من صعوبات ناتجة عن الجائحة، ويُتوقع أن يساهم أيضا في تعزيز علاقات الصداقة بين كوريا الجنوبية والصين.