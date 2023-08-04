القروض الوطنية بلغت 1,083 تريليون وون في يونيو الماضي

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بالرغم من أن القروض الوطنية انخفضت قليلا لتبلغ ألفا و83 تريليون وون أو ما يعادل حوالي 800 مليارا و200 مليون دولار إلا أن عجز الميزانيات الحكومية زاد ليبلغ 83 تريليون وون أو ما يساوي 61 مليارا و500 مليون دولار.قالت وزارة المالية والإستراتيجية في سيول اليوم إن القروض الوطنية في شهر يونيو الماضي بلغ ألفا و83 تريليون و400 مليار وون لتقل بـ5 تريليونات و300 مليار وون مقارنة مع الشهر السابق. وبالمقارنة مع نهاية العام الماضي زادت القروض الوطنية بمقدار 49 تريليونا و900 مليار وون.وسجل الميزان المالي الموحد، وهو إجمالي الإيرادات مطروحًا منه إجمالي النفقات، عجزًا قدره 55 تريليونا و400 مليار وون حتى نهاية شهر يونيو الماضي.أما إجمالي الإيرادات الحكومية فقد بلغ 296 تريليونا و200 مليار وون حتى نهاية شهر يونيو الماضي لينخفض بمقدار 38 تريليونا و100 مليار وون مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.كما سجل إجمالي النفقات الحكومية 351 تريليونا و700 مليار وون حتى يونيو الماضي لينخفض بمقدار 57 تريليونا و700 مليار وون مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.يشار إلى أن السبب في انخفاض إجمالي النفقات الحكومية يرجع إلى حد كبير إلى انتهاء مشروع الاستجابة لأزمة كورونا ومشروع تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة عن الخسائر الناتجة عن الأزمة.وبلغ حجم السندات التي أصدرتها الحكومة الكورية خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام 116 تريليونا و300 مليار وون ليسجل 69.3 % من إجمالي سقف حجمها السنوي الذي يبلغ 167 تريليونا و800 مليار وون.وبالنسبة لحجم تدفق الأموال الأجنبية بلغ 4 تريليونات و600 مليار وون في شهر يوليو الماضي ليستمر في الزيادة للشهر الرابع على التوالي.