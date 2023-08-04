الصين تسمح لمواطنيها بالسياحة الجماعية في كوريا الجنوبية

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قررت الحكومة الصينية السماح الكامل لمواطنيها بالقيام بالسياحة الجماعية في الخارج بعد مرور 3 أعوام على بدء انتشار وباء كورونا.نتيجة لذلك أصبح بالإمكان قيام المواطنين الصينيين بالسياحة الجماعية في كوريا الجنوبية بعد مرور 6 سنوات على غضب الصين جراء نشر نظام دفاع صاروخي عالي الارتفاع في كوريا الجنوبية منذ شهر مارس في عام 2017.أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية اليوم أنها تسمح لمواطنيها بالقيام بالسياحة الجماعية في 78 دولة حول العالم بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأضافت أنها كانت قد قامت بتجربة أعمال بعض وكالات السفر ذات الصلة بالسياحة الجماعية في الخارج بحيث تأكدت من سلامتها إجماليا مما دفع بها إلى اتخاذ هذا القرار.بهذا، وضعت الصين قائمة بالدول التي يمكن للصينيين القيام بالسياحة الجماعية فيها وهي 12 دولة آسيوية بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وميانمار وتركيا والهند، و8 دول في أمريكا الشمالية واللاتينية بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك، و6 دول في أمريكا الجنوبية بما في ذلك كولومبيا وبيرو.كما أدرجت في القائمة 27 دولة أوروبية بما فيها ألمانيا والمجر والسويد، و7 دول في أقيانوسيا بما فيها أستراليا وبابوا غينيا الجديدة و18 دولة إفريقية بما فيها الجزائر وتونس وموزامبيك.سبق للصين أن سمحت لمواطنيها بالقيام بالسياحة الجماعية في 20 دولة بما في ذلك تايلاند وإندونيسيا في شهر يناير الماضي، ثم 40 دولة بما في ذلك نيبال وفيتنام وإيران والأردن وفرنسا وإسبانيا والبرازيل في شهر مارس الماضي.ولكن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لم تدرج في هذه القائمة.الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية كانت قد حظرت في الواقع القيام بالسياحة في كوريا بواسطة وكالات السفر اعتراضا على نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع من قبل القوات الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية في شهر مارس من عام 2017. وبالرغم من أن هذه الخطوة لم تكن واضحة إلا أن وكالات السفر الصينية توقفت في آن واحد عن بيع برامج السياحة الجماعية في كوريا مما أدى إلى انقطاع قيام الصينيين بالسياحة الجماعية في البلاد.ولكن منذ شهر ديسمبر من نفس العام، عاد العمل من قبل وكالات السفر في ست مناطق صينية بما في ذلك مدينتا تشانغهاي وبكين تنظيمَ برامج السياحة الجماعية في كوريا ثم تم السماح ببيع البرامج عبر الإنترنت هناك في شهر نوفمبر من عام 2018 الأمر الذي أسفر عن زيادة السياح الصينيين في كوريا الجنوبية.ومنذ النصف الثاني من عام 2019 أصبح بإمكان الصينيين المقيمين في مختلف أرجاء الصين القيام بالسياحة الجماعية في كوريا ولكن الحال تغير مرة أخرى في شهر يناير من عام 2020 الذي بدأت فيه أزمة كورونا.