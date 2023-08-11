وزير الخارجية يسعى لدعم استضافة معرض إكسبو 2030 في محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي

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أجرى وزير الخارجية "بارك جين" محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" في أديس أبابا يوم الأربعاء، وطلب دعم إثيوبيا لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي.وأكد وزير خارجية سيئول أن إثيوبيا، حيث يقع مقر الاتحاد الأفريقي، تتمتع بمكانة محورية في دبلوماسية كوريا الجنوبية مع قارة أفريقيا، واقترح دفع العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.وقال "بارك" إن ملف استضافة المعرض يهدف إلى مشاركة تجربة التنمية الكورية مع الدول النامية وتعزيز التعاون الطويل الأمد.كما أَطْلَعَ "بارك" الزعيم الإثيوبي على سياسة "المبادرة الجريئة" التي تنتهجها سيول بشأن الدعم الاقتصادي لكوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي، مشددا على أهمية الرد العالمي الصارم والموحد على استفزازات النظام الصاروخية.وردا على ذلك، حث رئيس وزراء إثيوبيا على بذل الجهود لاستكشاف المشاريع التعاونية في مجالات الزراعة، والتعدين، والتكنولوجيا الصناعية، والصحة العامة، والتجارة.ومن ناحية أخرى، استضاف "بارك" يوم الأربعاء اجتماعا لـ 22 من رؤساء مكاتب البعثات الكورية في إفريقيا.