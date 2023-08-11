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الشرطة تبدأ التحقيق في حادث البناء المميت

Write: 2023-08-11 11:13:02

الشرطة تبدأ التحقيق في حادث البناء المميت

Photo : YONHAP News

بدأت الشرطة تحقيقا في الحادث المميت الذي تم في مبنى قيد الإنشاء في مدينة "أنسونغ" بمقاطعة "كيونغ كي" يوم الأربعاء.
وقالت وكالة الشرطة الإقليمية "كيونغ كي نامبو" أمس الخميس إنها بدأت في استجواب العمال المصابين والشهود الآخرين، بينما حصلت على لقطات المراقبة من الموقع الذي شهد انهيار الطابق العلوي من المبنى المكون من 9 طوابق على الطابق أدناه.
وتخطط الشرطة وسلطات الإطفاء وخبراء الطب الشرعي لإجراء تفتيش مشترك في موقع البناء في موعد لم يتحدد بعد، بينما يُتَوَقَّع من المحققين توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن الإهمال المهني الجسيم الذي تسبب في الوفيات والإصابات.
وتتطلع وزارة العمل أيضا إلى تطبيق قانون المعاقبة على الكوارث الخطيرة ضد المقاول المشارك في المشروع.
وقد أسفر الحادث عن مقتل عاملين فيتناميين شقيقين وإصابة 4 آخرين.
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