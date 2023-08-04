تحول الإعصار خانون إلى منطقة ضغط منخفض مدارية بالقرب من بيونغ يانغ

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تراجعت حدة الإعصار "خانون"، الذي انتقل إلى كوريا الشمالية في وقت مبكر من يوم الجمعة، ليتحول إلى منطقة ضغط منخفض مدارية جنوب شرق العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار السادس لهذا الموسم ضعفت شدته إلى منطقة ضغط منخفض مدارية على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب شرق بيونغ يانغ في الساعة 6 صباحا يوم الجمعة، بعد حوالي 21 ساعة من وصوله إلى شبه الجزيرة الكورية.وتُصنَّف العواصف منخفضة الضغط التي تزيد سرعتها القصوى عن 17 مترا في الثانية على أنها أعاصير، بينما تُصنَّف تلك التي تقل عن 17 مترا في الثانية على أنها أنظمة ضغط منخفض مدارية.وعلى الرغم من تراجع حدة الإعصار، استمرت الأمطار صباح الجمعة في المنطقة الوسطى والأجزاء الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" بسبب تأثير الإعصار.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية الغربية في مقاطعتي "كيونغ كي" وجنوب "تشونغ تشُنغ" رياحا قوية بسرعة 20 مترا في الثانية يوم الجمعة.وتتطلب الموجات العالية في المناطق الساحلية الشرقية والغربية الحذر، حيث تم إصدار تحذيرات من العواصف والتسونامي للساحل الشرقي في مقاطعة "كانغ وان".