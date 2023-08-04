انتقال الإعصار خانون إلى كوريا الشمالية ورفع التحذيرات بشأنه في كوريا الجنوبية

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تم رفع جميع التحذيرات الصادرة بشأن الأعاصير للمنطقة الوسطى مع تحرك الإعصار "خانون" إلى كوريا الشمالية صباح الجمعة.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن الإعصار مر عبر مقاطعة "كيونغ كي" ليلة الخميس ودخل كوريا الشمالية في وقت مبكر من يوم الجمعة، متجها شمال غرب مقاطعة "هوانغ هيه".وقد تراجعت شدة "خانون" اعتبارا من يوم الخميس، حيث بلغ ضغطه المركزي حاليا 994 هكتوباسكال مع سرعة رياح قصوى تبلغ 18 مترا في الثانية.وعلى الرغم من رفع جميع التحذيرات، استمر هطول الأمطار صباح الجمعة في المنطقة الوسطى والأجزاء الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" بسبب تأثير الإعصار.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية الغربية في مقاطعتي "كيونغ كي" وجنوب "تشونغ تشُنغ" رياحا قوية بسرعة 20 مترا في الثانية يوم الجمعة.ولا تزال الموجات العالية في المناطق الساحلية الشرقية والغربية تتطلب الحذر، مع إصدار تحذيرات من العواصف والتسونامي للساحل الشرقي في مقاطعة "كانغ وان".