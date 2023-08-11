مصرع شخص واختفاء آخر بسبب الإعصار خانون

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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه واختفى شخص آخر، حيث ضرب الإعصار "خانون" البلاد أمس الخميس بأمطار غزيرة ورياح قوية.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، فإنه اعتبارا من الساعة 6 صباحا يوم الجمعة، توفي رجل في الستينيات من عمره في فيضان مفاجئ في "دايغو" يوم الخميس، بينما اختفى رجل آخر في الستينيات من عمره على كرسي متحرك في نفس المدينة.وأضاف المقر، أن الحادثين تم تصنيفهما على أنهما متعلقان بالسلامة ولم يُنسبا إلى الإعصار "خانون"، وبالتالي لم تقع إصابات رسمية حتى التحديث الصباحي.وتجاوز عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ملاجئ مؤقتة 15 ألف شخص في 17 مدينة ومحافظة، وما زال ما يزيد عن 6 آلاف منهم لم يعودوا بعد إلى ديارهم، حيث يقيمون في مجالس المدينة أو مراكز المسنين.وَتعَرَّض نحو 50 منزلا ومبنى تجاري لأضرار بسبب المياه، بينما جُرِّفت أو دُمِّرت 180 منشأة عامة، بما في ذلك الطرق والجسور.وغمرت المياه أكثر من ألف هكتار من الأراضي الزراعية أو جرَّفتها، ودمرت 7 آلاف متر مربع من الصوبات الزراعية، في حين عانت حوالي 40 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد من انقطاع التيار الكهربائي.