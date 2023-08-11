إيران تقول إن البنوك في كوريا الجنوبية تقوم بفك تجميد الأصول

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وَرَدَ أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت أمس الخميس إن البنوك في كوريا الجنوبية تتخذ خطوات للإفراج عن الأصول المجمدة لطهران.وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينهوا" أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن الولايات المتحدة قدَّمت ضمانات بأنها ستفي بالتزامها بالإفراج عن الأموال، التي قالت إنها ظلت مجمدة على خلاف القانون لسنوات بموجب العقوبات.ونشرت الوزارة أيضا على موقع "تويتر" أن الإجراء بدأ بالإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات تقول إنها جُمَّدَت على نحو غير قانوني من قبل الولايات المتحدة لبضع سنوات.وفي وقت سابق، ورد أن إيران نقلت 5 مواطنين أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية يوم الخميس، في الخطوة الأولى من اتفاق ناشئ مع واشنطن من شأنه أن يفك تجميد أصول طهران في كوريا الجنوبية ويطلق سراح العديد من الإيرانيين المسجونين.وفي صفقة نادرة، ورد أن إيران وافقت على إطلاق سراح السجناء إذا تم فك تجميد الأموال.وتمتلك إيران حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في البنك الصناعي الكوري وبنك "ووري"، بما في ذلك مدفوعات كوريا الجنوبية لواردات النفط من إيران، والتي تم تجميدها منذ عام 2018 بسبب العقوبات الأمريكية على الأموال الإيرانية.