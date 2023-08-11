أصول طهران في كوريا الجنوبية مطروحة على طاولة صفقة تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة

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أفادت الأنباء أن إيران نقلت 5 مواطنين أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية يوم الخميس، في الخطوة الأولى من اتفاق ناشئ مع واشنطن يتضمن فك تجميد أصول طهران في كوريا الجنوبية ويطلق سراح العديد من الإيرانيين المسجونين.وأصدر متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بيانا يفيد بأنه تلقى تأكيدا بأن المواطنين الأمريكيين الخمسة، الذين قال إنهم محتجزون ظلما، قد وُضعوا رهن الإقامة الجبرية.وكان الخمسة مسجونين في سجن "إيفين"، أحد أسوأ مراكز الاعتقال في إيران، بتهمة التجسس.وقال البيان إن المفاوضات من أجل الإفراج عنهم في نهاية المطاف لا تزال جارية وحساسة، لذا لن تتوفر سوى تفاصيل قليلة حول حالة الإقامة الجبرية أو الجهود المبذولة لتأمين حريتهم.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن 5 إيرانيين سيطلق سراحهم من السجون الأمريكية مقابل ذلك.,يقال إن الصفقة بين إيران والولايات المتحدة تتضمن السماح لإيران بالوصول إلى أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق وأوروبا.