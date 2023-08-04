انخفاض قيمة الصادرات الكورية في أول 10 أيام من أغسطس إلى 15.3٪

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تراجعت قيمة الصادرات الكورية بحوالي 15% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، سجلت قيمة الشحنات الكورية الصادرة 13 مليارا و218 مليون دولار في الفترة المذكورة، بانخفاض قدره 15.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما انخفض متوسط الصادرات اليومية أيضا بنسبة 15.3%، مع بقاء عدد أيام العمل كما كانت في العام الماضي عند 8.5 يوم.واستمر الاتجاه الهبوطي في الصادرات لمدة 10 أشهر متتالية منذ شهرأكتوبر من العام الماضي.أما قيمة الواردات الكورية، فانخفضت بنسبة 30.5% في أول 10 أيام من أغسطس، لتصل إلى 16 مليارا و232 مليون دولار، مما أدى إلى تسجيل 3 مليارات و14 مليون دولار من العجز التجاري.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت فائضا تجاريا في يوليو الماضي وللشهرالثاني على التوالي.وبلغ إجمالي حجم العجز التجاري الكوري منذ بداية هذا العام وحتى يوم العاشر من أغسطس الجاري 27 مليارا و852 مليون دولار.