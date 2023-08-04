المخيم الكشفي العالمي يُختتم بحفل الكيبوب اليوم

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من المقرر أن يُختتم المخيم الكشفي العالمي لعام 2023 مساء اليوم الجمعة بالحفل الختامي وحفل الكيبوب، بعد 12 يوما من إقامته.وسيتم إقامة الحفل الختامي في إستاد كأس العالم بسيول في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، وتلاه حفل الكيبوب بدءا من الساعة السابعة ولمدة ساعتين.وسيقوم عدد من فناني الكيبوب، منهم "إن سي تي دريم"، و"مامامو"، و"نيو جينز"، و"كانغ دانئيل"، و"ذا بونز"، و"جيرو بيسوان"، بأدائهم في الحفل.وسوف يتم بث الحفل الختامي على الهواء مباشرة عبر قناة تلفزيون "كي بي إس وورلد" على يوتيوب، بينما يتم بث حفل الكيبوب على الهواء مباشرة عبر القناة الثانية لتلفزيون "كي بي إس".وكان من المقرر إقامة حفل الكيبوب في مسرح مفتوح في منطقة سيه مان كوم يوم السادس من أغسطس، لكن تم تغيير موعد ومكان الحفل ليتم إقامته في إستاد كأس العالم في مدينة جون جو اليوم، ثم تم تغيير مكان الحفل مرة أخرى إلى إستاد كأس العالم بسيول بسبب اقتراب إعصار "خانون" من شبه الجزيرة الكورية.