انتهاء العمل في بناء مستوطنة مؤقتة لمتضرري الزلزال في تركيا

Photo : YONHAP News

أقامت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" أمس الخميس في محافظة هتاي بتركيا حفل افتتاح مستوطنة مؤقتة لمتضرري الزلزال يطلق عليها اسم "قرية كورية تركية للصداقة"، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.وكانت الوكالة الكورية للتعاون الدولي و3 منظمات مدنية إغاثية كورية، منها منظمات "أنقذوا الأطفال"، و"غود نيبرز"، و"مكافحة الجوع"، قد بدأت بناء المستوطنة المؤقتة لمضرري الزلزال الأتراك في شهر أبريل الماضي بتكلفة مقدارها 10 ملايين دولار.وتم بناء هذه المستوطنة على مساحة قدرها 40 ألف متر مربع باستخدام 500 حاوية حديدية مزودة بدورة المياه تصل مساحة كل حاوية إلى 21 مترا مربعا.كما تم توفير المرافق لتعليم الأطفال، والمرافق الصحية، مرافق الغسيل العامة، وغيرها من التسهيلات اللازمة في المستوطنة.