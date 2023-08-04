وزير الخارجية الكوري يلتقى بنظيره الزامبي

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الخميس في لوساكا بنظيره الزامبي "ستانلي كاكوبو"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير خارجية كوري بزيارة لزامبيا منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في عام 1990.وأشاد الوزير الكوري "بارك" باستضافة مشتركة بين كوريا الجنوبية وزامبيا للدورة الثانية من قمة الديمقراطية في شهر مارس الماضي، داعيا زامبيا إلى المشاركة في الدورة الثالثة من تلك القمة التي ستُعقد في كوريا الجنوبية العام القادم.ودعا "بارك" الجانب الزامبي إلى دعم الجهود الكورية لاستضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان، والمشاركة في القمة الكورية الأفريقية الأولى التي ستُعقد العام القادم.وعلى صعيد آخر، التقى الوزير "بارك" مع وزير الصناعة والتجارة في زامبيا "تشابوكا مولينغا"، تبادل معه الآراء حول سبل زيادة التعاون في مجال صناعة المعادن.الجدير بالذكر أن زامبيا تتوفر لديها المعادن الرئيسية المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.