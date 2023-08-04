سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على عقد قمة سنوية منتظمة بينها

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قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقت على عقد قمة بين زعمائها مرة على الأقل كل عام.وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر دبلوماسية أن البيان المشترك الذي سيتم إصداره في القمة الكورية الأمريكية اليابانية يوم الثامن عشر من أغسطس الجاري في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، يضم هذا الاتفاق.وقالت وكالة رويتر للأنباء أن صحيفة "نيكي آسيا" الاقتصادية اليابانية قد ذكرت أن الدول الثلاث قد أوشكت على الانتهاء من إعداد النصوص المتعلقة بالقمة المرتقبة، بما فيها نص البيان المشترك بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي، والدفاع السيبراني المشترك، والأمن الاقتصادي.وتعد قمة كامب ديفيد الأولى من نوعها التي تعقد بين زعماء الدول الثلاث بشكل منفصل وخارج إطار المؤتمرات الدولية متعددة الأطراف.وعلى هامش قمة كامب ديفيد، تناقش الدول الثلاث إمكانية أن يجري لقاء القمة بينها بشكل منتظم.