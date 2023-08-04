كوريا تسعى للانتهاء من المفاوضات الفنية مع اليابان بشأن تصريف المياه الملوثة

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من المتوقع أن يتم الانتهاء من المفاوضات الفنية بين كوريا الجنوبية واليابان في غضون الأسبوع القادم بشأن تنسيق الإجراءات الإضافية المتعلقة بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية، منها مشاركة الخبراء الكوريين في عمليات التفتيش على تصريف المياه.وقال نائب وزير السياسة الحكومية والتنسيق "بارك كو يون" اليوم الجمعة إن الحكومة الكورية تضغط الجانب الياباني من أجل عقد جلسة أخيرة من المفاوضات الفنية الأسبوع القادم.وناقش الجانبان الكوري والياباني تنفيذ الطلبات التي قدمها الرئيس الكوري "يون صوك يول" خلال قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" يوم الثاني عشر من شهر يوليو الماضي في ليتوانيا بشأن تصريف المياه الملوثة إشعاعيا.وكان "يون" قد طلب من "كيشيدا" مشاركة الخبراء الكوريين في عمليات التفتيش على تصريف المياه، وتزويد المعلومات عن رصد التصريف، تعليق تصريف المياه عندما تتجاوز الكثافة الإشعاعية المعيار المطلوب.