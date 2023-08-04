كوريا تسجل عجزا تجاريا مع اليابان أكبر من العجز مع الصين

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا أكبر مع اليابان مقارنة بعجزها مع الصين، خلال الشهرين الماضيين.وبحسب وزارة التجارة الكورية أمس الأحد، كان العجز مع اليابان هو الأكبر بعد العجز التجاري الكوري مع الشرق الأوسط للشهر الثاني على التوالي في يوليو.وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت في شهر يونيو عجزا تجاريا بقيمة مليار و780 مليون دولار مع اليابان، مقارنة بعجز يبلغ مليارا و300 مليون دولار مع الصين. وفي الشهر التالي، بلغت قيمة مقارنة العجز مع اليابان مليارا و530 مليون دولار مقابل مليار و270 مليون دولار مع الصين.وأشارت رابطة التجارة الدولية الكورية إلى تباطؤ العجز في التجارة مع الصين على خلفية ارتفاع واردات أشباه الموصلات من اليابان، وكذلك انخفاض قيمة الين الياباني، كعوامل أدت إلى زيادة العجز مع اليابان.