مكتب التحقيقات الكوري يعتقل أكثر من 140 مجرما دوليا بتهم السطو والجريمة المنظمة

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ألقى المكتب الوطني الكوري للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية، القبض على أكثر من 140 مجرما دوليا بتهم السطو والاعتداء والجريمة المنظمة.جاء ذلك بعد حملة استمرت ثلاثة أشهر، حيث أعلن مكتب التحقيقات أمس الأحد أنه تم القبض على 772 مجرما، من بينهم 143 تم اعتقالهم. وتضم القائمة 18 شخصا في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" يشتبه في قيامهم بتهريب وتوزيع 800 صندوق من النقانق المصنوعة في الصين تخضع لحظر الاستيراد. وفي مدينة "آن سان" في مقاطعة "كيونغ كي"، تم القبض على ثمانية أجانب لتورطهم في هجوم جماعي في ملهى ليلي.ويخطط مكتب التحقيقات، بدءا من بعد غد الأربعاء وحتى أواخر شهر أكتوبر القادم، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم العنيفة والاقتصادية والمتعلقة بالمخدرات التي يتورط فيها أجانب في كوريا، استجابة لزيادة عدد الأجانب المشتبه في لعبهم دورا في مثل هذه الحالات بعد انتهاء وباء كورونا.