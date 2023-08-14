مشاة البحرية تجري تحقيقات حول إهمال مهني من قبل قائد فرقة

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير بأن فريقا من قوات مشاة البحرية أجرى تحقيقات في حادث وفاة أحد أفراد مشاة البحرية خلال عملية البحث عن المفقودين خلال فترة الأمطار الموسمية الغزيرة الشهر الماضي، بقيادة العقيد المفصول حاليا "باك جونغ هون"، وقد وجه اتهاما لقائد الفرقة بالإهمال المهني.ووفقا لفريق الدفاع القانوني عن "باك"، أمس الأحد، زعم موكله توجيه مثل هذه التهم إلى "إيم صونغ غُن"، قائد الفرقة الأولى في مشاة البحرية، حيث إنه لم يخطر الآخرين داخليا بعملية البحث من أجل الاستعداد الكافي. وقد تم إرسال مجموعة من مشاة البحرية إلى منطقة تضررت بسبب الأمطار في "ييه تتشون"، بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، دون معدات للسلامة، مثل سترات النجاة، في الفترة من 15 إلى 16 يوليو.ولم يتخذ "إيم" تدابير السلامة للفرقة، مما أدى إلى مصرع العريف "تشيه سو غُن" غرقا بعد أن جرفته مياه الأمطار، وعُثر عليه ميتا في وقت لاحق.أما "باك"، الذي سلم نتائج التحقيقات إلى الشرطة مخالفا الأوامر الداخلية، فقد تم فصله من منصبه منذ ذلك الحين وتم حجزه بتهمة العصيان.