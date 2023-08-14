الحكومة الكورية تمنح عفوا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال

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من المقرر أن تمنح الحكومة الكورية عفوا خاصا اليوم الاثنين بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق الغد الثلاثاء 16 أغسطس.وفي هذا الإطار، ستعقد الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء لتضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين للجولة الثالثة من العفو الخاص في فترة حكومة "الرئيس يون صوك يول".ومن المرجح أن يمنح الرئيس العفو بناء على قائمة مختصرة أعدتها لجنة مراجعة قرارات العفو، التابعة لوزارة العدل، يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن يتم العفو عن عدد من رجال الأعمال البارزين، بمن في ذلك "لي جونغ غُن" مؤسس مجموعة "بو يونغ"، و"باك تشان كو" الرئيس الفخري لشركة "كوم هو" للبتروكيماويات، و"لي هو جين" رئيس مجلس إدارة مجموعة "تيه كوانغ" السابق، الذين تعرضوا جميعا للسجن بتهمة الاختلاس.وفي المجال السياسي، قد يتم النظر في العفو عن الرئيس السابق لمنطقة "جانغ صو" في سيول "كيم تيه او"، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، في مايو من هذا العام بعد تسريب مخالفات في وحدة تفتيش خاصة تحت إشراف الإدارة السابقة.وسوف يدخل العفو حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 من صباح الغد الثلاثاء.