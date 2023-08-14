الحكومة الكورية تقترض أكثر من 100 تريليون وون من البنك المركزي هذا العام

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تبين أن الحكومة الكورية اقترضت أكثر من 100 تريليون وون من البنك المركزي هذا العام وحده بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية لمستوى أقل من التوقعات نتيجة للركود في الاقتصاد والمعاملات العقارية.وأعلن هذا الرقم النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "يانغ كيونغ سوك"، عضو لجنة الاستراتيجية والمالية في البرلمان، بناء على مواد قدمها البنك المركزي اليوم الاثنين. وبحسب تلك المواد، من المقدر أن الحكومة اقترضت 100 تريليون و800 مليار وون، أي حوالي 75 مليار دولار أمريكي، من البنك المركزي في الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام، وهو أكبر رقم يتم تسجيله منذ رقمنة الإحصائيات ذات الصلة في عام 2010. كما دفعت الحكومة حوالي 114 مليار وون كفوائد للبنك المركزي على هذه القروض حتى نهاية يونيو، لتسجل أيضا أكبر رقم منذ عام 2010.وتحصل الحكومة على مثل هذه القروض المؤقتة من البنك المركزي في محاولة لمعالجة النقص المؤقت في الأموال الناتج عن الفرق بين الإيرادات الضريبية والنفقات خلال السنة المالية. وحتى نهاية يوليو الماضي، كانت الحكومة قد سددت كل هذه القروض.