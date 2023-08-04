الزعيم الكوري الشمالي يزور مصانع للذخيرة مرة أخرى

Photo : YONHAP News

تفقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مصانع الذخيرة الرئيسية وشدد على الحاجة إلى تعزيز قدرات إنتاج الأسلحة.وقالت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إن كيم تفقد المصانع التي تنتج صواريخ تكتيكية وبطاريات إطلاق هذه الصواريخ، وعربات مدرعة، يومي الجمعة والسبت الماضيين.وأثارت عملية التفتيش، التي جاءت بعد ستة أيام من زيارة مماثلة مؤخرا، وأيضا قبيل التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، تكهنات بأن كيم أجرى تلك المراجعة مع مراعاة تصدير أسلحة إلى روسيا. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم في أثناء بجولته في مصنع ينتج صواريخ تكتيكية، على الحاجة إلى قدرة إنتاجية معززة لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لوحدات الخطوط الأمامية والصواريخ.وقال الزعيم الكوري الشمالي إن الجيش يجب أن يكتسب القدرة الساحقة للرد على أي حرب في أي وقت وأن يمتلك استعدادا قويا لإعاقة قوات العدو والقضاء عليها عند استخدام القوة.