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السياسية

ارتفاع معدلات تأييد الرئيس يون للأسبوع الثالث على التوالي

Write: 2023-08-14 10:10:47Update: 2023-08-14 14:31:49

ارتفاع معدلات تأييد الرئيس يون للأسبوع الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" نموا للأسبوع الثالث على التوالي. وقال مركز استطلاعات الرأي "ريال ميتر" اليوم الاثنين إنه من بين ألفين و516 مواطنا كوريا بالغا شملهم الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، قال 38.3% إن الرئيس يقوم بعمل جيد، بزيادة 0.8% مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع. وكانت معدلات تأييد الرئيس يون قد سجلت نموا للأسبوع الثالث على التوالي بعد انتعاشها في الأسبوع الرابع من يوليو إلى 37.3 % بعد انخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها عند 42% في الأسبوع الخامس من يونيو.
وقال 59% من المستجيبين إن الرئيس يقوم بعمل ضعيف، بانخفاض 0.3% عن الأسبوع السابق، وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.
يذكر أن هذا الاستطلاع، الذي نفذته شركة "ميديا تريبيون"، لديه مستوى ثقة بنسبة 95% وهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.
ومن ناحية ثانية، أظهر استطلاع آخر يومي الخميس والجمعة الماضيين على ألف واثنين من البالغين في جميع أنحاء البلاد أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم ارتفعت بنسبة 0.9% إلى 37.2 %، في حين شهد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ارتفاعا في معدلات تأييده بنسبة 1.4% إلى 45.7%.
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