شركة كوريا للأراضي والإسكان وقعت عقودا مع شركات مرتبطة بشقق معيبة

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اتضح أن شركة كوريا للأراضي والإسكان قد وقعت عقودا بدون عطاءات بقيمة تزيد عن 233 مليار وون خلال فترة ثلاث سنوات مع الشركات التي ساهمت في تصميم المباني أو الإشراف على مواقف السيارات التي تفتقر إلى التعزيزات المناسبة في المجمعات السكنية.وجاء هذا الكشف اليوم الاثنين في تحليل أجراه النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "باك جونغ ها"، وهو عضو في لجنة البنية التحتية للأراضي والنقل في البرلمان، بناء على بيانات تم الحصول عليها من شركة كوريا للأراضي والإسكان.واتضح من خلال التحليل أن ما مجموعه 18 شركة قد حصلت على 77 عقدا بدون مناقصات في الفترة بين يونيو 2020 ويونيو من هذا العام للمشاركة في تصميم والإشراف على 16 مجمعا سكنيا، بما في ذلك "غوم دان نيو تاون" في إنتشون، حيث انهار موقف للسيارات تحت الأرض في أبريل الماضي. وقد تم تأسيس جميع تلك الشركات من قبل موظفين سابقين في شركة كوريا للأراضي والإسكان، أو لديها موظفون سابقون من بين موظفيها.وكان مجلس المراجعة والتفتيش قد أثار مخاوف بشأن مثل هذه العقود في يونيو من العام الماضي. ومنذ نهاية الشهر الماضي، كشفت شركة كوريا للأراضي والإسكان أن 20 مرآبا تحت الأرض في مجمعاتها تم بناؤها إما بقضبان تسليح غير كافية أو بدون قضبان في الأعمدة الخرسانية، أو كانت عرضة لسوء التركيب.