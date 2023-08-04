الإعلان عن قائمة الحاصلين على العفو الخاص بمناسبة عيد الاستقلال

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قبل يوم واحد من عيد الاستقلال، أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين أن 2176 شخصًا سيحصلون على العفو الخاص.ويضم العفو الخاص 12 من رجال الأعمال، بمن فيهم "بارك تشان كو" الرئيس الفخري لشركة "كوم هو" للبتروكيماويات ، "لي جونغ كون" الرئيس السابق لمجموعة شركات "بويونغ"، و"لي هو جين" الرئيس السابق لمجموعة شركات "تيه كوانغ".وقالت الوزارة إنها قررت حصول 4 سياسيين و3 مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى على العفو الخاص من أجل حل النزاعات السياسية والاجتماعية.وسيدخل العفو الخاص حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إن العفو الخاص يهدف إلى تنشيط الحيوية للاقتصاد في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية الصعبة، وتشجيع المهمشين اجتماعيا.