عجز الميزان السياحي يسجل أعلى مستوياته منذ 5 سنوات

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سجل عجز الميزان السياحي في النصف الأول من هذا العام أعلى مستوياته منذ 5 سنوات.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الاثنين، بلغ عجز الميزان السياحي للبلاد 4 مليارات و650 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2018 على أساس نصف سنوي.ومن المتوقع أن يسجل الميزان السياحي لهذا العام عجزا، ولـ23 عاما متتالية.وكان حجم العجز في الميزان السياحي قد وصل إلى ذروته في عام 2017 بـ14.7 مليار دولار في عام 2017، ثم شهد تحسنا لينحفض إلى 3 مليارات و180 مليون دولار في عام 2020.ويزداد حجم العجز السياحي منذ جائحة كورونا ليصل إلى 4 مليارات و330 مليون دولار في عام 2021، و5.3 مليار دولار في العام الماضي، و4 مليارات و650 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا في النصف الأول من هذا العام 4 ملايين و431 ألف شخص، بزيادة قدرها 446.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الكوريين الذين سافروا للخارج لأغراض سياحية 9 ملايين و930 مليون شخص، مما تسبب في وصول العجز السياحي الكوري 4 مليارات و650 مليون دولار.وتوقع التقرير أن ينخفض العجز في الميزان السياحي الكوري بسبب الزيادة المحتملة في العائدات السياحية الناجمة عن سماح الصين لمواطنيها بالسياحة الجماعية إلى كوريا الجنوبية.