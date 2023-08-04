استعادة كوريا المركز الأول عالميا في طلبات بناء السفن بعد 5 أشهر

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول عالميا بشأن طلبات بناء السفن لأول مرة منذ 5 أشهر، متغلبة على الصين.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسن ريسيرش" البريطانية المتخصصة في تحليل سوق الشحن العالمية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم الطلبات العالمية لبناء السفن 3 ملايين و330 ألف طن مكافئ في شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية حصلت على صفقات لبناء مليون و460 ألف طن مكافئ من السفن ، أي 44% من إجمالي الطلبات العالمية، فيما حصلت الشركات الصينية على صفقات لبناء مليون و130 ألف طن، أي 34% من الطلبات العالمية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها كوريا الجنوبية المركز الأول عالميا في طلبات بناء السفن متغلبة على الصين، منذ شهر فبراير الماضي.وحصلت الشركات الكورية في شهر يوليو الماضي على صفقات لبناء 29 سفنية، فيما فازت الشركات الصينية بصفقات لبناء 48 سفينة.