الرئيس يون يعرب عن امتنانه لانتهاء المخيم الكشفي العالمي دون صعوبات

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن شكره لكل من ساهم في المخيم الكشفي العالمي في إنهاء الحدث دون صعوبات يوم السبت الماضي، بالرغم من الجدل العالمي حول عدم الاستعداد للحرارة والأعاصير، والظروف غير الصحية.وأكد الرئيس "يون" خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين لمساعديه على أن صورة الدولة أهم من أي شيء آخر، مشيرا إلى أن الاقتصاد الكوري يعتمد اعتمادا كبيرا على الخارج.وأضاف أن الدوائر الدينية والشركات والجامعات والحكومات الإقليمية لعبت دورا رياديا في الحفاظ على صورة كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي من خلال مساهمتها في إقامة المخيم الكشفي العالمي بشكل سلس.كما أعرب عن شكره لترحيب أفراد الشعب الكوري بالكشافة المشاركين في المخيم، والجهود التي بذلها الجيش والشرطة وسلطات الإطفاء لحماية سلامة الشباب المشاركين.