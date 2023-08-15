السياسية سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو تتلقى تهديدا بالتفجير

تم تشديد الإجراءات الأمنية في سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو، بعد تلقيها رسالة بريد إلكتروني هددت بتفجير مبنى السفارة.



وقالت السفارة أمس الاثنين إنها أبلغت الشرطة المحلية بعد تلقيها تهديدا في الأسبوع الماضي أرسل باسم "سوما واتارو"، مما دفع السلطات إلى زيادة عدد أفراد الأمن حول مقر السفارة.



وحذر المرسل في رسالته من وقوع انفجار، وقال إنه ياباني قلق بشأن الظروف الحالية، مشيرا إلى العلاقات بين السياسيين اليابانيين وكنيسة التوحيد وعسكرة اليابان والأخبار عن التحريض على الكراهية ضد الصين.



ومع ذلك، لم يحدد المرسل تاريخ أو موعد الانفجار.



وتشتبه السفارة في أن الرسالة قد تكون رسالة عابثة بالنظر إلى محتواها غير المتسق، لكنها مع ذلك طلبت من الشرطة اليابانية تشديد الإجراءات الأمنية لمدة شهر تقريبا.



وتعتقد الشرطة أن الاسم المكتوب في الرسالة هو اسم مستعار على الأرجح.