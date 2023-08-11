بكين تعترض على عقد الأمم المتحدة اجتماعا لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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قالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أمس إن الصين أعربت عن الاعتراض على مطالبة سيول وواشنطن وطوكيو مجلس الأمن للأمم المتحدة بعقد اجتماع حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قبل انعقاد مباحثات قمة بينها.جاء ذلك في بيان أصدره ناطقٌ باسم مكتب التمثيل الصيني لدى الأمم المتحدة نفس اليوم، حيث قال إن بكين لا ترى أيَّ قيمة إضافية في عقد مجلس الأمن مثل هذا الاجتماع، مضيفا أن بلاده ستعترض على ذلك.كما أوضح رفض بكين بشكل واضح مشيرا إلى أن واجب مجلس الأمن لا يتمثل في حماية حقوق الإنسان بل يتمثل في حفظ السلام والأمن الدوليين.كما ذكر أن اجتماع مجلس الأمن حول كوريا الشمالية خارج اختصاصه، مؤكدا على أنه سيسفر فقط عن تسييس مسألة حقوق الإنسان، وزيادة المواجهة والعداء فقط.سبق لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بالتعاون مع ألبانيا أن طلبت من مجلس الأمن عقد الاجتماع حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يوم 17 من هذا الشهر.وإذا تحقق الاجتماع سيُعقد لأول مرة منذ 6 أعوام تقريبًا بعد عام 2017.