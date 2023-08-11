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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أمس منطقة "كون وي" في مدينة ديكو، ومنطقة "كوسونغ" في مقاطعة كانغ وان التي تضررت بسبب إعصار "خانون" كمنطقتي كوارث خاصة.قال "لي دو وون" الناطق باسم المكتب الرئاسي إن هذا الإعلان جاء بعد تحقيق مسبق للطوارئ بناء على أمر الرئيس يون بالمسارعة إلى تقديم إعانات للإغاثة إلى المنطقتين المتضررتين لأن عملية التحقيق المشتركة لمركز التدابير الخاصة لمواجهة الكوارث والسلامة تستغرق أسبوعين.وينوي المكتب الرئاسي إنهاء التحقيق عن الأضرار بوتيرة سريعة والإعلان الإضافي عن تخصيص أماكن تلبي المعايير ذات الصلة كمناطق كوارث خاصة.علاوة على ذلك، أعلن الرئيس يون عن إضافة 20 حيًّا في 7 مدن أو مناطق شهدت سقوط أمطار غزيرة ومكثفة في الشهر الماضي كمناطق كوارث خاصة.وبعد تحقيق إضافي عن الأضرار تم إعلان 13 مكانا في مدينة سيجونغ، ومقاطعات شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وشمال جولا، وشمال كيونغ سانغ يوم 19 من الشهر الماضي كمناطق كوارث خاصة.وقال الناطق بالمكتب الرئاسي إن تخصيص مناطق الكوارث الخاصة كان يتم بعد اعتبار خسائر المنشآت الناتجة عن الفيضانات، والحرائق، وحرائق الغابات فقط حتى الآن، إلا أن حكومة الرئيس يون قامت بتحسين النظام ذي الصلة من خلال اختياره ضمن المهام الوطنية بحيث يشمل تلف المحاصيل الزراعية من أجل التخفيف من صعوبات المزارعين المتضررين بكوارث طبيعية.وأمر الرئيس يون وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" بتقديم إعانات الإغاثة بوتيرة سريعة وكافية إلى المواطنين المتضررين من الأعاصير والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية إلى جانب إعلان بعض المناطق كمناطق كوارث خاصة.