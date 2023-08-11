رئيس الوزراء الياباني يرسل قربانًا إلى ضريح ياسكوني لمجرمي الحرب

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قام عدد من كبار المسؤولين اليابانيين، بمن في ذلك رئيس الوزراء "هوميو كيشيدا"، والوزراء، والنواب، بإرسال قرابين إلى ضريح ياسكوني لمجرمي الحرب العالمية الثانية أو زيارتها اليوم الذي يصادف ذكرى هزيمة اليابان.قالت وكالة كيوتو للأنباء نقلا عن مسؤول في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم في تقرير لها اليوم إن رئيس الوزراء "كيشيدا" أرسل قربانا إلى الضريح المثير للجدل في العاصمة اليابانية "طوكيو".يُشار إلى أن رئيس الوزراء قد أرسل قرابين إلى الضريح في كل من شهر أكتوبر من عام 2021، وأبريل وأغسطس وأكتوبر من العام الماضي، وأبريل من هذا العام إلا أنه لم يزره بنفسه.مع ذلك، توالت زيارة بعض الوزراء اليابانيين إلى الضريح بمناسبة ذكرى هزيمة اليابان للعام الرابع على التوالي منذ عام 2020.فقد قام "ساناي داكايتش" وزير الاقتصاد والأمن بزيارة الضريح هذا اليوم بعد أن قام بزيارته في ذكرى الهزيمة العام الماضي. وفي يوم الهزيمة أو قبله خلال العام الماضي أيضا قام ثلاثة وزراء يابانيين بزيارته.علاوة على ذلك قام النواب المنتمون إلى جماعة "النواب الزائرين إلى ضريح ياسكوني معا" بزيارة جماعية إلى الضريح.تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزراء والنواب اليابانيين إلى ياسكوني تُفسَّر على أنها فعل لمناصرة الحرب العدوانية الإمبريالية اليابانية مما يسبب صراعات مع دول الجوار بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين.جدير بالذكر أن ضريح ياسوكوني يُكرِّم أرواح حوالي مليونين و466 ألفا ماتوا في الحروب الأهلية والحروب العديدة التي تسببت فيها اليابان بعد نهضة ميجي اليابانية.ومنهم حوالي 2133000 أو ما يقرب من 90 بالمائة منهم مرتبطون بحرب المحيط الهادئ.