زيادة عدد المسافرين جوًّا بمقدار 79 % في يوليو

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شهد شهر يوليو الماضي زيادة كبيرة في عدد المسافرين المنقولين جوًّا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليسجل رقمًا غير مسبوق.وزاد عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية الدولية خاصةً زيادة كبيرة مما لعب دورا كبيرا في زيادة إجمالي عدد المسافرين جوا ليصل إلى مستوى 83.8 % مقارنة مع شهر يوليو من عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.وفقا للإحصاءات التي أعدتها وزارة الأراضي والنقل والبني التحتية الكورية اليوم، فقد بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية المحلية والدولية 8 ملايين و977 ألفا و651 ليرتفع بمقدار 79 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي كان قد بلغ العدد فيه 5 ملايين و14 ألفا.أما عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية الدولية فقد بلغ 6 ملايين و383 ألفا ليزداد بمقدار 3.5 ضعف مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه مليونًا و844 ألفا.بالتوازي إلى انتقال الطلبات على السفر إلى الخارج، انخفض عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية المحلية نفس الشهر بمقدار 18 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ليبلغ مليونين و594 ألفا.تجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين جوا حسب معيار شهر يوليو، بلغ 10 ملايين و710 ألفا في عام 2019 وهو قبل تفشي الجائحة، ثم انخفض ليبلغ مليونين و680 ألفا في عام 2020 وهو بعد تفشيها.