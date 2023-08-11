وزير الخارجية الأمريكي يصدر بيانا للتهنئة بذكرى الاستقلال الكوري

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أصدر "أنتوني بليكن" بيانا للتهنئة أمس بذكرى الاستقلال الكوري الذي يصادف اليوم، حيث أكد على ثبات التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي الذي يصادف ذكراه السبعين.قال الوزير الأمريكي في بيانه إنه ينقل أحرَّ التهاني بالنيابة عن الحكومة الأمريكية بمناسبة عيد استقلال كوريا، موضحا أنه يؤكد من جديد على قوة التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي الذي يصادف ذكراه السبعين، ويود الاحتفال بشراكتهما الإستراتيجية.وذكر أن البلدين يتقاسمان القيم المشتركة وهي قاعدة لعلاقتهما القوية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تطوير علاقات البلدين إلى علاقات شراكة دولية حقيقية من خلال توسيع التبادلات البشرية والاستثمارات الاقتصادية والسعي إلى السلام والاستقرار الدوليين.كما أوضح أن البلدين أحرزا كثيرا من الأمور، مضيفا أنه يتطلع إلى استمرار الصداقة بين البلدين بالمزيد من الأيام في المستقبل.من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعقد مع نظيريه الكوري الجنوبي "بارك جين" والياباني "يوشيماسا هاياشي" مباحثات عبر الفيديو من أجل تنسيق أجندة مباحثات القمة الثلاثية التي من المقرر عقدها يوم 18 من هذا الشهر.