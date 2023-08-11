82 % من الكوريين الجنوبيين لا يحبون كوريا الشمالية

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تُجري هيئة الكي بي إس استطلاعاتٍ لرأي الكوريين الجنوبيين سنويًّا بمناسبة ذكرى الاستقلال الكوري.وفقا لنتيجة استطلاع هذا العام، زاد شعور المواطنين الكوريين الجنوبيين بالقلق من الأوضاع الأمنية الأخيرة والكراهية ضد كوريا الشمالية.وحول سؤال عن الوضع الأمني الأخير أجاب 75.2 % منهم بالمقلق بحيث زادت نسبتهم بمقدار 5 % بالمقارنة مع استطلاع العام الماضي. وظلت هذه النسبة مرتفعة للعام الثالث على التوالي. كما زادت كراهيتهم ضد النظام الكوري الشمالي.وبلغت نسبة المجيبين بأنهم يشعرون بالكراهية هذا العام 82.3 % لتزيد بمقدار أكثر من 10 % مقارنة مع ما قبل عامين.وأجاب أكثر من نصف المجيبين بأنهم يشعرون بالكراهية الشديدة.وحول ضرورة التوحيد، أجاب 68.6 % منهم بإجابات إيجابية، ولكن لم تبلغ نسبة المجيبين بإمكانية التوحيد سوى 71.3 % فقط لتنخفض بمقدار أكثر من 4 % مقارنة بالعام الماضي. وقد ظلت هذه النسبة مرتفعة للعام الثالث على التوالي.وحول الأمورالملحة للتوحيد، اختار 41.1 % منهم ضرورة حل القضية النووية الكورية الشمالية أولا، وتلاها بناء الثقة العسكرية والتبادلات والتعاون الاقتصادي بين الكوريتين.ولكن عندما سئلوا عن آفاق القضية النووية الكورية الشمالية، أجاب 72.1 % منهم بأنه سيكون من الصعب حلها في الفترات القادمة.وحول سياسات الحكومة الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية أعرب 57.3 % منهم عن اعتراضهم، بينما أعرب 42.7 % منهم عن الموافقة لتزيد نسبة الاعتراض بنسبة ضيئلة بالمقارنة مع العام الماضي.إضافةً إلى ذلك اختيرت "الجهود الدبلوماسية لنزع الأسلحة النووية" كأكثر السياسات المهمة تجاه كوريا الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن الكي بي إس أجرت هذا الاستطلاع على ألف و675 من الرجال والنساء اللائي تتجاوز أعمارهم 19 عاما في مختلف أرجاء البلاد خلال الفترة ما بين الأول والثالث من هذا الشهر.