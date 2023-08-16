75% من الكوريين الجنوبيين قلقون بشأن الأمن القومي

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اتضح أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين الكوريين الجنوبيين قلقون بشأن الوضع الحالي للأمن القومي، في حين يشعر 82.3% بالعداء تجاه كوريا الشمالية.ووفقا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بمناسبة عيد الاستقلال، وشمل ألفا و675 مواطنا بالغا على مستوى البلاد، قفز عدد أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن الأمن القومي بمقدار خمس نقاط مئوية عن العام السابق إلى 75.2% مع استمرار خط الصعود لمدة ثلاثة أعوام. كما قفزت النسبة المئوية لأولئك الذين أعربوا عن العداء تجاه كوريا الشمالية بأكثر من عشر نقاط مئوية مقارنة بقبل عامين، حيث قال أكثر من نصفهم إنهم يشعرون "بعداء شديد". وردا على سؤال حول توحيد الكوريتين، أيد 51.3% تلك الفكرة طالما أنها لا تفرض عبئا كبيرا، في حين قال 17.3% أنه يجب على الكوريتين أن يتم توحيدهما.ومع ذلك، فإن عدد المستجيبين الذين يعتقدون أن إعادة التوحيد ممكنة، انخفض بأربع نقاط مئوية عن العام الماضي إلى 71.3%، في حين قفز عدد أولئك الذين لا يعتقدون أنه من الممكن للسنة الثالثة على التوالي إلى 28.7%.وكان حل القضية النووية لكوريا الشمالية هو العامل الأهم بالنسبة لإعادة التوحيد عند 41.1%، ويليه إقامة الثقة بين الجيشين ثم التعاون الاقتصادي. يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه عبر الإنترنت في الفترة بين 1 و3 أغسطس، ولديه مستوى ثقة بنسبة 95% وبهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص أربع نقاط مئوية.