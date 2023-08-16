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المحلية

عدد ركاب الخطوط الجوية في كوريا يصل إلى الذروة في يوليو

Write: 2023-08-16 09:16:46

عدد ركاب الخطوط الجوية في كوريا يصل إلى الذروة في يوليو

Photo : YONHAP News

بلغ عدد ركاب شركات الطيران الدولية والمحلية في كوريا الجنوبية ذروته خلال موسم العطلة الصيفية في شهر يوليو الماضي، حيث ارتفع معدل المسافرين من الخارج إلى ما يقرب من 84% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة النقل الكورية أمس الثلاثاء، بلغ عدد الركاب المحليين والدوليين الشهر الماضي 8 ملايين و980 ألفا، بزيادة 79% عن العام السابق. وقفز عدد المسافرين الدوليين بحوالي 3.5 مرة خلال العام الماضي إلى 6 ملايين و380 ألفا مع انخفاض الطلب على الرحلات الداخلية بنسبة 18% على أساس سنوي إلى مليونين و590 ألفا بالتوازي مع رفع قيود كورونا. وانخفض عدد الركاب الشهري لشهر يوليو، والذي بلغ حوالي 10 ملايين و70 ألفا قبل الوباء في عام 2019، إلى مليونين و680 ألفا بعد تفشي الفيروس في عام 2020، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى ما نسبته 83.8% من مستويات ما قبل الوباء، هذا العام.

وارتفع عدد المسافرين من الصين، حيث وصل إلى 818 ألف مسافر على متن الرحلات الجوية التي تربط البلدين، بنسبة 51.5% من مستويات عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع عدد أولئك المسافرين مع إضافة كوريا الجنوبية مؤخرا إلى قائمة الدول المعتمدة في بكين للجولات الجماعية التي كانت قد توقفت خلال الجائحة.
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