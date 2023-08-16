الصين تعارض عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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عارضت الصين عقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بناء على طلب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.ونقل تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة قوله إن بكين لا ترى قيمة مضافة في مثل هذا الاجتماع وأنها سوف تعارضه. وأضاف أن تفويض مجلس الأمن الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لا يشمل حقوق الإنسان، موضحا أن الاجتماع لن يؤدي إلا إلى تكثيف المواجهة والعداء.وقد انضمت ألبانيا يوم الخميس إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في طلب عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضايا حقوق كوريا الشمالية، وذلك لأول مرة منذ ست سنوات.وفي حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستدعو إلى تصويت إجرائي لمحاولة عرقلة الاجتماع، فقد نُقل عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الأطراف الثلاثة واثقة من أنه تم تأمين الحد الأقل من الأصوات وهو تسعة، من أجل المضي قدما.