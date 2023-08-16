محادثات بين وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان قبيل القمة الثلاثية

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عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات عبر الفيديو أمس الثلاثاء قبيل انعقاد القمة المرتقبة بين الدول الثلاث بعد غد الجمعة.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى الوزير "باك جين" مناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ووزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" في حوالي الساعة 9:30 من مساء أمس الثلاثاء. وقالت الوزارة إن الوزراء الثلاثة ناقشوا الموضوعات التي سيتم طرحها على القمة القادمة بين قادة الدول الثلاث في "كامب ديفيد"، بالإضافة إلى قضايا رئيسية أخرى معلقة.وأكد الوزراء الثلاثة على أن هذه القمة ستصبح معلما مهما فى مسيرة التعاون بين دولهم، واتفقوا على مواصلة التنسيق عن كثب لضمان نجاح القمة، كما أعادوا التأكيد على التعاون الثلاثي الشامل فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية، بما في ذلك الأسلحة النووية، واتفقوا على تعزيز التعاون الأمني في الرد على التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.كما ناقش الوزراء الثلاثة تطورات العدوان الروسي على أوكرانيا وبعض القضايا الإقليمية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، راجع وزراء الخارجية بنود جدول أعمال القمة، وتبادلوا الآراء حول الوثائق التي ستتضمن نتائج الاجتماع.