كوريا الشمالية تدعي أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ طلب اللجوء

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ادعت كوريا الشمالية أن الجندي الأمريكي "ترافيس كينغ" قد أعرب عن استعداده للجوء إليها بعد عبوره الحدود من كوريا الجنوبية إلى الشمال الشهر الماضي.جاء ذلك في مقال نشرته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، حول نتائج التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها مع الجندي الأمريكي،وقالت إن "كينغ" اقتحم الأراضي الكورية الشمالية "بشكل غير قانوني". وفي أول تعليق لبيونغ يانغ على عبور الجندي "كينغ" لخط الترسيم العسكري من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية يوم 18 يوليو الماضي، في أثناء جولة مدنية في المنطقة الأمنية المشتركة، وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذلك بأنه "خطوة متعمدة".وأضاف المقال أنه في أثناء التحقيقات، اعترف "كينغ" بأنه قرر القدوم إلى كوريا الشمالية لأنه "كان يشعر بالضيق تجاه سوء المعاملة واللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي". وقالت الوكالة إن الجندي الأمريكي أعرب عن خيبة أمله من عدم المساواة في المجتمع الأمريكي، كما أعرب عن استعداده للجوء إلى كوريا الشمالية أو إلى دولة ثالثة. وأضافت الوكالة أن التحقيقات مازالت مستمرة.