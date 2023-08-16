وفاة والد الرئيس يون عن عمر يبلغ 92 عاما

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توفي "يون كي جونغ" والد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الثلاثاء عن عمر يبلغ 92 عاما. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كيم أون هي" أمس إن الرئيس "يون" كان بجانب والده خلال لحظاته الأخيرة بعد حضوره الاحتفال بعيد الاستقلال في الصباح.وكان الراحل "يون"، الأستاذ الفخري بجامعة "يون سيه"، قد دخل مؤخرا مستشفى جامعة سيول الوطنية. وتم إنشاء منصة تذكارية له في مستشفى سيفيرانس في غرب سيول من أجل تلقي العزاء لمدة ثلاثة أيام.وعلى الرغم من أن المكتب الرئاسي قال إن الرئيس يون قرر إقامة جنازة عائلية ولن يقبل زيارات التعزية أو الزهور من أجل منع حدوث فراغ في شؤون الدولة، فقد ذهب نواب الحزبين الحاكم والمعارض بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين لتقديم العزاء. وقام رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، والرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" بزيارة مكان العزاء، بينما أرسل الرئيس السابق "مون جيه إين" إكليلا من الزهور وأعرب عن تعازيه في مكالمة هاتفية مع كبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي".