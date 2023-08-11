سيول تعرب عن أسفها لزيارة ساسة يابانيين ضريح ياسكوني

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أعربت الحكومة الكورية عن أسفها العميق إثر إرسال ساسة يابانيين قرابين أو قيامهم بزيارات لضريح ياسكوني، في ذكرى استقلال كوريا من الاستعمار الياباني وذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية في بيان أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية تُعرب عن أسفها وخيبة أملها العميقة لأن القادة المسؤولين في حكومة وبرلمان اليابان أرسلوا قرابين أو قاموا بزيارات إلى ضريح ياسكوني الذي يُعَدُّ رمزا لتجميل الحرب العدوانية اليابانية السابقة، ويوجد فيه مقبرة لمجرمي الحرب.وأضاف أن الحكومة الكورية تحث الشخصيات المسؤولة في اليابان على النظر مباشرة إلى التاريخ وإظهار انعكاس حقيقي وتوبة عن الماضي.الجدير بالذكر أن الزيارات التي يقوم بها قادة اليابان لضريح ياسكوني يُنظر إليها كتكريم لمجرمي الحرب في اليابان، ومنهم 14 مجرم حرب من الدرجة الأولى، وينظر إليها بوصفها محاولة لتجميل الماضي الاستعماري، كما تعد مصدرا للصراع مع الدول المجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين.