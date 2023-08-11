24.3 ٪ انخفاضا في صادرات منتجات تقنية المعلومات والاتصالات

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شهدت صادرات منتجات تقنية المعلومات والاتصالات في شهر يوليو الماضي انخفاضا بنسبة حوالي 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب مواصلة الركود في صناعة أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء، فقد بلغت قيمة صادرات منتجات تقنية المعلومات والاتصالات في يوليو 14 مليارا و610 ملايين دولار، بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا لـ13 شهرا متتالية.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية بلغ 7 مليارات و540 مليون دولار في يوليو، بانخفاض نسبته 33.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.كما شهدت صادرات شاشات العرض والهواتف المحمولة انخفاضا أيضا بنسبة 5.4% و19.6% على التوالي.وزادت صادرات منتجات تقنية المعلومات والاتصالات لليابان بنسبة 23.2%، فيما انخفضت للصين وفيتنام والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.أما واردات كوريا من هذه المنتجات في يوليو فبلغت 11 مليارا و420 مليون دولار، بانخفاض نسبته 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.بهذا، بلغ حجم الفائض التجاري الكوري لمنتجات تقنية المعلومات والاتصالات 3.1 مليار دولار في يوليو الماضي.